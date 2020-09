Warum sind Sie in Ihre Partei eingetreten?

„Die Grünen in Niederkrüchten waren die einzigen, die sich für den Erhalt des Freibads an alter Stelle in Niederkrüchten eingesetzt haben. Hierdurch beschäftigte ich mich auch mit den übrigen Themen der Grünen und stellte fest, dass wir kompatibel sind.“