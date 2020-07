Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl 2020 in Viersen : Stadt stellt sich auf mehr Briefwähler ein

Noch sucht die Stadt nach Wahlhelfern für Briefwahl und Wahllokale. Foto: Hauke-Christian Dittrich

Viersen Die Stadtverwaltung in Viersen rechnet damit, dass wegen der Corona-Pandemie die Bürger bei der Kommunalwahl im September verstärkt per Brief abstimmen. Nicht nur das ist eine Herausforderung.