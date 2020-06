Kommunalwahl 2020 im Kreis Viersen : Der Wahlkampf wird virtuell

So eng wie hier bei diesem Archivbild wird es am Wahlabend der Kommunalwahl am 13. September im Viersener Forum sicherlich nicht zugehen. Auch der Wahlkampf wird in Corona-Zeiten anders ausfallen. Foto: Franz Busch jun./Busch, Franz-Heinrich (bjun)

Kreis Viersen Die Corona-Pandemie wirbelt den Wahlkampf durcheinander. Drei Monate vor der Kommunalwahl sind noch nicht alle Kandidaten gekürt. Die Parteien setzen vor allem auf Social Media, um ihre Botschaften zu platzieren.

Es wird der ungewöhnlichste Wahlkampf, den die Menschen im Kreis Viersen in den kommenden Monaten erleben: Auch drei Monate vor der Kommunalwahl am 13. September hat - coronabedingt - die stärkste Fraktion im Kreistag ihren Landratskandidaten zwar nominiert, aber noch nicht gewählt. In Brüggen zog vor einer Woche der einzige Bewerber für die grüne Bürgermeisterkandidatur seine Bewerbung zurück - es werde ihm mit Maske nicht gelingen, sich ein Gesicht beim Wähler zu machen, argumentierte Benedikt Pasch. Jetzt treten die Grünen dort ohne Bürgermeisterkandidat an. Und auch in den anderen Kommunen sind noch längst nicht alle Spitzenkandidaten bestimmt - die frühere Landtagsabgeordnete Martina Maaßen zum Beispiel soll in Viersen erst in einigen Tagen zur grünen Bürgermeisterkandidatin gewählt werden.