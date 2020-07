Analyse Kommunalwahl 2020 in Brüggen : Das sind Brüggens Wahlkampfthemen

Wie geht es mit dem geplanten interkommunalen Bad weiter? Das Lehrbecken in Bracht ist geschlossen worden. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Welche Topthemen wurden seit der Wahl 2014 in Brüggener umgesetzt, was bewegt die Menschen jetzt? Am 13. September wählen die Brüggener bei der Kommunalwahl einen neuen Gemeinderat und einen neuen Bürgermeister.

Die Burggemeinde vor der Kommunalwahl: Das sind die wichtigsten Antworten.

Wo steht Brüggen vor der Whl?

Die Burggemeinde ist ein beliebter Wohnort, punktet als Naherholungsgebiet mit Seen, Wald oder in Naturschutzgebieten, ist beliebtes Ziel für Touristen. In Schloss Dilborn oder in der Burggemeindehalle gibt es häufig Kabarett, Konzerte oder Theater, das Spektrum an regelmäßigen Veranstaltungen ist groß (Brüggener Klassik(er), Hochzeitsmesse, Dohlenfest oder Weihnachtsmarkt). Seit 2017 haben sich die Beschäftigungs- und Arbeitslosenzahlen positiv entwickelt: Die Arbeitslosenquote ist um 23 Prozent gesunken, die Beschäftigung mit einem Anstieg von 32 Prozent gewachsen.

Was sind die Topthemen in Brüggen?

Als wachsende Gemeinde inmitten der Natur und nahe von Städten und den Niederlanden fehlt bezahlbarer Wohnraum, gerade für Singles und Familien. Helfen könnte dabei eine Wohnungsbaugesellschaft, die eigentlich 2019 gegründet werden sollte (Vorschlag der CDU von 2016, Antrag der SPD von 2018). Auch ein Modulheimpark könnte den Wohnungsmangel bremsen (Vorschlag von Frank Gellen im August 2019) Junge Mütter und Väter brauchen in Kitas und bei Tageseltern. (die SPD forderte 2018 eine Ausweitung der Randzeiten-betreuung). Wenn neue Wohnungen gebaut werden oder Handel und Gastronomie wachsen, nimmt der Verkehr zu. Ein Beispiel ist die Borner Straße. Dort müssen Wohnen, Einkaufen und Verkehr vereinbart werden. Eigentlich sollten vor der Kommunalwahl begonnen werden, die Pläne für ein gemeinsames Bad mit Niederkrüchten umgesetzt werden. Dies misslang aus unterschiedlichen Gründen, die Corona-Krise ist einer davon. Die beiden Räte hatten allerdings mit Mehrheit ein Signal für ein geminsames Hallenbad gegeben. Viele Brüggener gingen bei „Fridays for Future“-Demos auf die Straße und wollen vor Ort aktiv werden. Allerdings lehnte der Rat es ab, den Klimanotstand auszurufen. Versucht wurde auch, den Wunsch nach mehr politischer Beteiligung von Jugendlichen umzusetzen. Doch den ersten Gesprächsrunden fehlte die Sogwirkung.

Im Doppelhaushalt 2019/20 sind hohe Investitionen vorgesehen, etwa in die Gesamtschule oder in Feuerwehrgerätehäuser. Und: Durch die Corona-Pandemie brechen massiv Gewerbesteuern weg. Nicht jeder Händler, Gastwirt oder Dienstleiter in Brüggen wird seine Existenz retten können. Wie die Folgen der Corona-Krise vor Ort aufgefangen werden können, ist bereits kontrovers diskutiert worden und wird auch ein Wahlkampf-Thema sein.

Wer sind die wichtigsten Akteure, wer tritt an?

Frank Gellen (CDU) übernahm 2014 das Bürgermeisteramt und tritt jetzt erneut an. Er hatte im ersten Wahlgang 48,3 Prozent der Stimmen geholt, die Stichwahl gegen Dietmar Brockes (FDP) mit 68,3 Prozent für sich entschieden. Die FDP verzichtet jetzt auf einen Bürgermeisterkandidaten Für die SPD tritt Uwe Rosowski zum zweiten Mal gegen Frank Gellen an; es ist seine vierte Bürgermesiter-Kandidatur: 2014 erhielt er 14,3 Prozent der Stimmen. Der vorgeschlagene Bürgermeister-Bewerber der Grünen zog seine Kandidatur wegen der Corona-Krise zurück. 13 Wochen vor der Wahl spaltete sich die Ortsgruppe: Drei ehemalige Grüne gründeten die neue Wählergemeinschaft (Wir), sie stellt keinen einen Bürgermeisterkandidaten. Wie bereits vor sechs Jahren tritt auch die Unabhängige Brachter Wählergemeinschaft (UBW) ohne Bewerber für das Bürgermeisteramt an. Nicht mehr dabei ist die Alternative Wählergemeinschaft Brüggen (AWB) zuletzt mit zwei Mitgliedern im Rat. Erstmals tritt „Die Partei“ mit vier Kandidaten (Dean Pruy, Azubi aus Kempen, Christoph Hund, Student aus Köln, Joans Schmitz, Erzieher aus Mönchengladbach, und Esther Riele, Kauffrau aus Mönchengladbach) in Brüggen an.

Wie haben die Parteien bei den vergangenen Kommunalwahlen abgeschnitten?

Die Wähler in Brüggen gaben die meisten Stimmen für die CDU ab: Sie erhielt 45,5 Prozent der Stimmen und wurde damit erneut zur stärksten Fraktion im Gemeinderat. Die SPD folgte mit 16,7 Prozent auf Platz zwei, die Grünen (13,9 Prozent) auf Platz drei. Die Unabhängige Brachter Wählergemeinschaft erhielt 10,1 Prozent, die FDP 8,7 Prozent und die AWB knapp fünf Prozent. Meist dominierte die CDU mit 18 der 38 die Abstimmungen im Gemeinderat.

Wie hoch war damals die Wahlbeteiligung?

Etwas mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten nutzte ihr Wahlrecht. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,3 Prozent.

Welche Topthemen wurden seit der Wahl 2014 angestoßen?