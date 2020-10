Geschichte von Viersen : „Bei der Neugliederung wurde viel geflunkert“

Viersen Vor 50 Jahren verschwanden die Städte Dülken und Süchteln – die kommunale Neugliederung bewegt die Gemüter noch heute. Warum Viersen, Dülken und Süchteln nicht Dreistadt heißen, erklärt Franz-Josef Antwerpes, Vater der Neugründung.

Was sind nach Antwerpes’ Meinung die anderen 30 Prozent, die während der Neugliederung nicht so gut gelungen sind? Was sind die negativen Folgen des Zusammenschlusses? „Auf der Langen Straße in Dülken beispielsweise steht heutzutage jedes dritte Geschäft leer. Da sieht man auch die Schäden“, gab Antwerpes zu. „Es ist schade zu sehen, wie manche Randbereiche aussterben. Ein Ziel der kommunalen Neugliederung war es ja, leistungsfähige Städte zu schaffen. Ist diese Reform gescheitert?”, fragte Grönert. „Nein, dies liegt an der generellen Großstadtschätzung heutzutage. Die Menschen schätzen Großstädte wie Köln oder Düsseldorf. Auch Mönchengladbach oder Krefeld sind bei weitem nicht mehr so gut besucht und von Wichtigkeit wie damals“, erläuterte Antwerpes. Grönert stellte fest, dass etwas Interessantes mit dem Stadtbegriff passiert sei: Süchtelner fühlten sich noch immer als Süchtelner und Dülkener als Dülkener. „Haben Sie erwartet, dass die Dülkener sich irgendwann als Viersener fühlen?”, fragte Grönert. „Nein, das brauchen sie auch gar nicht. Die Mentalität der Dülkener, Süchtelner oder auch Boisheimer bleibt so, wie sie ist“, entgegnete Antwerpes. „Wenn die Leute so empfinden, sollen sie es auch. Früher haben sich die Menschen auch in Unter- und Oberrahser definiert. Das ist auch heute noch so und ganz normal!”.