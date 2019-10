Viersen/Nettetal : Kommt der zweigleisige Ausbau schneller?

Kreis Viersen Die Deutsche Bahn schätzt die Strecke Dülken – Kaldenkirchen erstmals als überlastet ein. Bisher fehlen trotz der Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan Pläne für die Zweigleisgkeit. Warum die Realisierung vor 2040 möglich ist.

Was wird auf politischer Ebene passieren?

Udo Schiefner kündigt an, an Bahnvorstand Ronald Pofalla und Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann (CDU) in Berlin zu schreiben. In seinem Brief will er an den Bundesverkehrswegeplan erinnern. Darin sei der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen Kaldenkirchen und Dülken als vordringlich eingestuft worden. Nach Schiefners Einschätzung kann also jetzt „konkret geplant werden“.