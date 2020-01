Kommentar : Die Zukunft mitgestalten

Meinung Kreis Viersen Großes Interesse und große Aufmerksamkeit auf Seiten der Bürger, und bei der EGE die erklärte Bereitschaft zur Transparenz.

Die Bürgerinformationsveranstaltung in Niederkrüchtens „guter Stube“ war eine prima Sache. Die Verantwortlichen waren überzeugend. Sie erklärten plausibel, dass die Konzentration auf einen Investor die beste Lösung ist. Und auch wenn die Aussicht auf Gewinne lockt, wäre bei einem Kreishaushalt von 352 Millionen Euro ein Geschäft in dreistelliger Millionenhöhe ein zu großes Risiko. Auch wenn sich die Planungen für den ehemaligen Militärflughafen in der Branche herumsprechen, hat ein international aktiver Investor mehr Know-how und Kontakte als alle Kräfte vor Ort. Jetzt wünscht man der EGE auch die nötige Portion Glück, damit der ausgesuchte Investor auch schnell umsetzt, was er verspricht.