Kommentar : Diffuse Angstmacherei

Nach Missbrauchsfällen und dem mutmaßlichen Mord an einem Kind sieht Viersens CDU ein Sicherheitsproblem. Foto: dpa/Patrick Pleul

Viersen Der mutmaßliche Mord in einer städtischen Kita und die Missbrauchsfälle in einer privaten Tanzschule lösen insbesondere bei Eltern Sorgen aus.

Bewusst instrumentalisieren die Christdemokraten die Opfer, um ein Gefühl von Ohnmacht zu erzeugen und stellen sich als Lösung eines Problems dar, das es in Wahrheit nicht gibt. Die CDU will Betroffene an Hilfseinrichtungen vermitteln. Als wenn die Polizei im Falle der Tanzschule und die Stadt im Fall der Kita den Betroffenen nicht längst hätten Hilfe zukommen lassen. Als stünden Kinderschutzbund, ASD und Weißer Ring nicht im Telefonbuch.