Kommentar zum Aufmacher : Probesitzen oder online kaufen?

Schwalmtal In Schwalmtal-Hehler schließt ein Traditionsgeschäft. Die Suche nach einem Nachmieter wird spannend.

Wer gerne mit einem gewissen Anspruch im Garten sitzen, kochen oder grillen wollte, der hatte in der Bleichermühle in Schwalmtal-Hehler eine gute Adresse. Das Geschäft hat sich vom Landhandel zu einem Trendshop entwickelt. Die angekündigte Geschäftsaufgabe von Hans-Joachim Hansen wird viele Kunden überrascht haben. Die Suche nach einem Mieter wird spannend. Zumal es fraglich ist, ob das bewährte Konzept noch zukunftsfähig ist. Bereits jetzt kaufen 67 Prozent der Deutschen einmal im Monat per Mausklick ein, Tendenz steigend. Inwieweit sind die Kunden bereit, sich ins Auto zu setzen? Wollen sie ihren Wunschartikel erst nach dem Anschauen und Probesitzen kaufen? Oder sparen sie sich den Weg und lassen sich ihr online ausgewähltes Produkt lieber liefern?