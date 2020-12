Kommentar : Nachvollziehbare Fragen

Im Kreis Viersen haben die Impfungen in den Seniorenheimen begonnen. Bewohner und Mitarbeiter sollen vor der hohen Ansteckungsgefahr geschützt werden.

Diese Priorisierung angesichts zugeteilter Impfstoffmengen löst bei einigen Menschen Fragen aus. Nämlich bei denen, deren Angehörige nicht in einem Seniorenheim leben, sondern in einer von Familienmitgliedern organisierten Wohngemeinschaft. Für sie ist es schwer nachzuvollziehen, dass nicht auch die Menschen in den Wohngruppen zu den ersten gehören, die den Schutz vor Covid-19 erhalten.

Es ist eine verständliche Frage, wenn man auf das Leben von Senioren in einer Einrichtung und in einer Wohngruppe blickt. In beiden Fällen ist es ein betreuter Alltag für Menschen hohen Alters, die nicht mehr allein leben können. Auch wenn die rechtliche Definition eindeutig ist, so ist sie doch schwer nachzuvollziehen.