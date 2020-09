Kommentar : Ein guter Start ist zu wünschen

Es war von Anfang an ein überaus ehrgeiziges Vorhaben: Innerhalb eines Jahres sollte in Schwalmtal -Waldniel eine neue Kindertagesstätte mit sieben Gruppen geplant, gebaut und eröffnet werden. Das Besondere an dem Vorhaben: Es sollte eine Einrichtung für alle Kinder werden.

Vier Gruppen sollten unter der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes laufen, drei Gruppen unter der des Heilpädagogischen Zentrums in Krefeld. Der Vorteil für die Kinder aus Schwalmtal, Brüggen oder Niederkrüchten mit Förderbedarf: Ihre bisher weiten Wege sollten verkürzt werden. Bisher gibt es im Kreis lediglich in Tönisvorst eine vergleichbare Einrichtung.