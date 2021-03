Kostenpflichtiger Inhalt: Mülleimer-Experiment in Brüggen : Ein interessanter Versuch

Hilft gegen wilde Müllkippen in Landschaftsschutzgebieten, Mülleimer abzubauen? Foto: Angela Wekx

Brüggen Die Brüggener CDU will Abfallbehälter abbauen und hofft, dass sich so Abfallberge auf Parkplätzen oder in Naturschutzgebieten reduzierten lassen. Das klingt kurios. Aber warum nicht einmal etwas Kurioses wagen?