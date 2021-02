Kommentar zu Schulanmeldungen : Schwer zu entscheiden

Schwalmtal Der Eltern von Fünftklässler stehen vor der schwierigen Entscheidung, die passende Schule für ihr Kind zu finden.

Als Mutter oder Vater wünscht man sich für sein Kind eine Schullaufbahn mit bestmöglichen Leistungen.Doch wie ist das zu erreichen? Als Mutter von zwei Kindern weiß ich: Was für Kind A passt, muss für Kind B noch lange nicht passen. Und obwohl man sich als Mutter mit Abitur diesen Abschluss auch für den eigenen Nachwuchs wünschen mag, muss dieser doch nicht passen. Das kann an den Fähigkeiten, an Fleiß und Ehrgeiz, an der Unterstützung liegen. Ein Weltuntergang ist das nicht: Warum muss jede/r eine Hochschulreife besitzen, wenn ein Studium keine Option ist?

Die Schulform ist dabei nicht das Wichtigste. Warum einen Misserfolg am Gymnasium riskieren, wenn die Realschule besser passen würde? Warum einen Hauptschulabschluss an einer Gesamtschule dem an einer Hauptschule vorziehen? In der Sache macht es keinen Unterschied. Neben den Gesamtschulen haben die anderen Schulformen durchaus ihre Berechtigung. Das gemeinsame Lernen von starken und schwachen Schülern an der Gesamtschule bringt längst nicht jeden weiter.