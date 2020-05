Kommentar zum Aufmacher : Lütterbeach in Niederkrüchten perfekt für den Urlaub daheim

Lütterbeach in Niederkrüchten perfekt für den Urlaub daheim

Niederkrüchten Der Lütterbeach in Niederkrüchten war bei der Premiere im vergangenen Jahr ein Überraschungserfolg. Warum er es trotz der Corona-Krise wieder werden könnte.

Was viele Großstädte längst haben -– eigene Stadtstrände – gab es mit dem Lütterbeach 2019 erstmals in Niederkrüchten. Fitness-Trainerin Anna Shara Luckow hatte die Idee, eine große Sandfläche an den Lindbruch zu holen, mit Caterer Klaus Amberg fand sie einen Partner.