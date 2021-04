Kommentar zum Aufmacher : Früh genug auf Mangel reagieren

Die neue Kita am Mevissenfeld in Brüggen-Bracht. Foto: Daniela Buschkamp

Meinung Brüggen Die Gemeinde Brüggen muss weiter für die Jüngsten bauen: Auch in Born fehlen Kita-Plätze. Dabei kann das Konzept des neuen Gebäudes am Mevissenfeld als Vorbild dienen. Der Bau dauerte nur wenige Monate.

Die Gemeinde Brüggen ist bei der Kinderbetreuung gut unterwegs. Im vergangenen Jahr konnte nach nur wenigen Monaten Bauzeit die neue Kita am Mevissenfeld in Brüggen-Bracht eröffnet werden. Ein ungewöhnliches Gebäude, nachhaltig, mit viel Holz errichtet, das zahlreiche Möglichkeiten bietet, und auch eine bisher ungewöhnliche Kooperation zwischen GWG, Gemeinde und dem Roten Kreuz als Träger.

Bald wird die Gemeinde erneut kreativ werden müssen: Denn auch für die Mädchen und Jungen in Born gibt es zu wenig Kita-Plätze. Auch in Born wird wohl nur ein Neubau helfen. Dort gibt es bisher lediglich eine eingruppige Einrichtung. Rechtzeitige Planung ist also angesagt. Vielleicht kann die Kita Mevissenfeld mit ihrem Bau- und Trägerkonzept sowie der zügigen Errichtung für weitere Einrichtungen ein Vorbild sein.