Kommentar zur Elektromobilität 2020 : Viersen bleibt auf der Strecke

Viersen Es ist gut, dass die NEW das Thema Elektromobilität 2020 stärker in den Blick nimmt. Noch besser wäre es allerdings, wenn davon auch der Kreis Viersen stärker profitieren würde. Stattdessen sollen erst mal Pilotphasen zu Elektrobussen und E-Scootern in Mönchengladbach starten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadine Fischer