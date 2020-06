Kreis Viersen : Ein gutes Signal für junge Familien

Der Kreis Viersen will Eltern finanziell entlasten (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Wer Sohn oder Tochter unter drei Jahre in einer Kita betreuen lässt, für den wird es in vielen Kommunen teuer. In der Stadt Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss etwa ist für die Betreuung des Nachwuchses unter drei Jahren in einer Kindertageseinrichtung fast doppelt so viel zu zahlen wie für Kinder über drei Jahren. Eine weitere finanzielle Belastung, denn mit kleinen Kindern kauft man notgedrungen viel ein.

Die wachsen nämlich, zumindest gefühlt, dauernd.

Für die Eltern von 3700 Kindern ist die Entscheidung des Kreises Viersen deshalb eine gute: Für die meisten von ihnen werden die Beträge für Kinderbetreuung ab 1. August deutlich niedriger. Damit wird auch die Vereinbarkeit von Familien und Beruf einfacher. Denn gerade bei Teilzeitbeschäftigung oder für Alleinerziehende sind hohe Kita-Beiträge problematisch. Der Kreis Viersen hat damit ein gutes Signal für alle Familien mit kleinen Kindern gegeben. Die Senkung von Beiträgen für Kinderbetreuung in Kitas und bei Tageseltern ist gelebte Familienfreundlichkeit. Und die fehlt noch viel zu oft.