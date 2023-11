Bioabfall-Gebühren im Kreis Viersen Das Ziel klar verfehlt

Das Positive vorweg: Die neue Bioabfall-Behandlungsanlage soll pro Jahr 10.000 Tonnen Kohlendioxid einsparen und so für ein besseres Klima sorgen. Für kein gutes Klima dürfte die erste Gebührenkalkulation sorgen: Das erklärte Ziel, durch Rekommunalisierung die Gebühren „dauerhaft niedrig“ zu halten, wurde klar verfehlt. Der Kreis muss nun klar machen, wie er das Ziel mittelfristig doch noch erreichen will – und warum er es nicht schafft, die Gebühren für die Bioabfallbehandlung im kommenden Jahr so niedrig wie der Nachbarkreis Wesel zu halten, mit dem er gemeinsam die Anlage betreibt. M. RÖSE