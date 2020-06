Leben in Schwalmtal : Auf einem guten Weg

Schwalmtal Vor 40 Jahren sah es in Schwalmtal düster aus: Die Jobs in der Textil- und Metallindustrie brachen weg. Inzwischen hat sich dort ein Strukturwandel vollzogen. Neue Jobs in anderen Branchen sind entstanden.

Gut für die Gemeinde, dass auch die Industriebrachen bald der Vergangenheit angehören. So wird an der alten Brauerei in Waldniel gebaut wie bald am Rösler-Gelände.

Schwalmtal als ländliche Gemeinde leidet aber auch Mangel: Verglichen mit Großstädten fehlt es an Bus- und Bahnverbindungen, kulturellen Veranstaltungen und attraktiven Einkaufsmöglichkeiten. Dieser entwicklung sind Grenzen gesetzt: Waldniel wird keine Königsallee werden.

Wichtig ist, dass die Gemeinde auf ihre Plus-Punkte setzt: eine gute Erreichbarkeit über Straßen, sichere Zentren, viele Naherholungsmöglichkeiten. Und dort, wo Mangel behoben werden kann, sollte dies geschehen. Etwa beim Bretibandausbau. Zwar sind schon 80 Prozent der Gewerbegebiete an schnelles Internet angeschlossen. Gut, wenn jetzt mit der Siemensstraße ein weiteer weißer Fleck verschwindet.