Warnstreik im Kreis Viersen : Verwaltungsmitarbeiter streiken vor Kreishaus

Rund 100 Mitarbeiter der Kreisverwaltung streiken „schichtweise" am Mittwoch mehrere Stunden lang vor dem Kreishaus in Viersen. Foto: Nadine Fischer

Kreis Viersen Die Beschäftigten kämpfen unter anderem für 4,8 Prozent mehr Gehalt – die Kreisverwaltung wollten sie deshalb aber nicht komplett lahmlegen.

Rund 100 Mitarbeiter der Verwaltung des Kreises Viersen haben sich nach Angaben der Gewerkschaft Komba am Mittwoch an einem Komba-Warnstreik vor dem Kreishaus in Viersen beteiligt. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes kämpfen bundesweit für 4,8 Prozent mehr Gehalt innerhalb von zwölf Monaten. „Unser Ziel ist, auf unsere Bedürfnisse aufmerksam zu machen – nicht, die Kreisverwaltung lahmzulegen“, betonte Streikleiterin Birgitt Dürrmann. Es gibt ein Angebot der Arbeitgeber über 3,5 Prozent innerhalb von drei Jahren. „Für uns grenzt das an eine Unverschämtheit“, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Komba NRW, Sandra van Heemskerk.