Königsburg in Viersen Regisseur sucht Schauspieler für Theaterprojekt in Süchteln

Das Theaterprojekt trägt den Titel „Spot an!“. Vorgesehen sind drei Kennenlern-Workshops im Mai. Von Juni bis September sollen drei Gruppen (Kinder und Jugendliche von acht bis 13 Jahren, Jugendliche ab 14 Jahre und Erwachsene jeden Alters) in jeweils zwei Proben pro Monat einen Revue-Abend mit Schauspiel, Musical und Komödie einstudieren. Geplant ist, die Revue am 13. September vor Publikum im Weberhaus aufzuführen. Danach möchte van Bergen-Grundmann ein gemeinsames Ensemble bilden, das ein generationenübergreifendes Stück probt. Es soll am 13. Dezember im Weberhaus gezeigt werden. Für den Regisseur, Autor und Schauspieler ist es nicht das erste Projekt in Süchteln: 2022 während der Märchenwoche brachte er das Stück „Hui Buh und das versteckte Märchenbuch“ auf die Bühne der Kulturkapelle.