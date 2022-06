Brauchtum in Niederkrüchten : Schützenkönig Pascal Schmitz feiert mit zwei Ministerinnen

Das Königshaus zieht zum Fest an einem Strang (v.l.): Ministerpaar Wolfgang Pape und Astrid Symanski-Pape, König Pascal Schmitz, Janine Seiler sowie Ministerin Carmen Corsten und Stephan Corsten. Foto: Patrick de Baene

Niederkrüchten Seit dem Vogelschuss im Mai 2019 brennt das Königshaus in Niederkrüchten darauf, endlich feiern zu können. Erstmalig hat mit Pascal Schmitz ein König zwei Ministerinnen: Astrid Symanski-Pape und Carmen Corsten.

Die St.-Antonius-Schützenbruderschaft Niederkrüchten feiert von Mittwoch, 15., bis Sonntag, 19. Juni, ihr Schützenfest. Seit dem Vogelschuss im Mai 2019 brennt das Königshaus darauf, endlich feiern zu können. Erstmalig hat mit Pascal Schmitz ein König zwei Ministerinnen: Astrid Symanski-Pape und Carmen Corsten.

Am Mittwoch, 15. Juni, beginnt im Festzelt am Parkplatz am Freibad die Sommernachtsparty „Disco meets Dancefloor“. Dort wechselt sich die Kölner Party- und Coverband Groove Garden mit DJ Dennis Mattheisen ab.

Der Fest-Donnerstag, 16. Juni, beginnt mit dem Fronleichnamsgottesdienst um 9 Uhr auf der Wiese am Freibad. Danach gibt es eine feierliche Prozession durch den Ort zur Magdalenen- und zur Marienkapelle, der Schlußsegen folgt am Festzelt. Danach sind alle, insbesondere die Prozessionsteilnehmer, zum Frühschoppen ins Zelt eingeladen. Dort werden gegen 13 Uhr Urkunden und Orden verliehen. Die musikalische Begleitung übernimmt das Trio Acoustic Delite. Um 16 Uhr folgt das Antreten am Festzelt, dort steht die Bruderschaft unter dem Kommando des neuen Generals Manuel Brouwers. Dann wird der Schützenkönig abgeholt, der Festmaien errichet und um 17 Uhr beginnt am Friedhof der Große Zapfenstreich, danach wird beim Schützenkönig der Königsmaien errichtet.

Am Freitag, 17. Juni, gibt es ein kurzes Programm: 17 Uhr Antreten am Zelt zum Umzug, ab 20 Uhr wird beim ersten Ball gefeiert, ab 22 Uhr folgt die Schützenparty, begleitet von der Band Klangstadt. Am Samstag, 18. Juni, 20 Uhr kann beim Königs-Gala-Ball getanzt werden.