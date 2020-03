Schwalmtal Seit 2012 gibt es Kodi in Waldniel; jetzt wurde umgebaut.

Nach rund zweiwöchigem Umbau wird am Montag, 2. März, um 7 Uhr die Kodi-Filiale an der Sankt-Michael-Straße 3 in Schwalmtal-Waldniel wieder öffnen. Investiert wurde in das seit 2012 bestehende Geschäft mit einer Fläche von 360 Quadratmetern ein sechsstelliger Betrag. Aktuell gibt es sieben Mitarbeiter. Kodi führt rund 250 Läden in ganz Deutschland