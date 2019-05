Live-Sendung aus Brüggen : Kneipentour mit Steffi Neu in Bracht

Brüggen Am 15. Mai ist bei „Steffis Kneipenquiz“ auch WDR-Moderator Dieter Könnes dabei.

2018 war Steffi Neu bereits mit ihrem Kneipenquiz auf Tour. Und weil es so schön, so lustig und so beliebt bei den Gästen war, macht sie es in diesem Jahr einfach noch mal. Dafür hat Neu insgesamt 24 Kneipen und Gaststätten in NRW persönlich ausgesucht und besichtigt, damit alles stimmt. „200 Gäste, Theke, Saal, kleine Bühne, bisschen Patina, damit es schön kuschelig ist“, bechreibt die Niederrheinerin. Mit dabei ist auch wieder ihr bewährtes Show-Team: Olaf Bürger, den Quiz-Steward, die Live-Band „Pocket Party“ und WDR2-Comedian René Steinberg. „Ich freue mich sehr, dass so viele Lust haben, dabei zu sein“, so Neu.