Corona-Pandemie : Jeder 33. Einwohner im Kreis Viersen ist infiziert

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat am Donnerstag 1317 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Davon entfallen vier auf Senioreneinrichtungen, alle in der Stadt Viersen. Betroffen sind das Haus Bodelschwingh (zwei Neuinfektionen) und das Haus Greefsgarten (2).

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden wie am Vortag 44 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Einer (+/-0) befindet sich auf der Intensivstation, einer (+/-0) wird beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW stieg von 6,2 am Mittwoch auf 6,4 am Donnerstag.