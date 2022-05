Stadtverwaltung Viersen : Knapp 600 Flüchtlinge in Viersen registriert

Knapp 600 Flüchtlinge in Viersen registriert

Unter anderem in der Irmgardisresidenz in Viersen-Süchteln wurden die Kriegsflüchtlinge willkommen geheißen. Foto: Nadine Fischer

Viersen Die Verwaltung hat durch Abend- und Sonntagsschichten den Ansturm der vergangenen Wochen abgearbeitet und löst die zentrale Anlaufstelle in Dülken vorerst auf.

Die Stadt Viersen hat die Registrierung aller seit dem Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Viersen geflüchteten Menschen abgeschlossen. „Die für diesen Zweck eingerichtete ,Straße‘ in Dülken konnte aufgelöst werden“, erklärte Stadtsprecher Frank Schliffke. In dem Dülkener Rathaus hatte die Stadtverwaltung zahlreiche Dienstleistungen für die Kriegsflüchtlinge zusammengefasst, um ein Ämter-Hopping zu vermeiden. Künftig soll die Registrierung weiterer ankommender Flüchtlinge aus der Ukraine im laufenden Betrieb erledigt werden.

Wenige Tage nach Kriegsbeginn am 24. Februar erreichten die ersten flüchtenden Menschen Viersen. Hintergrund waren insbesondere bestehende Beziehungen aufgrund der Städtepartnerschaft mit Kanew. Unmittelbar etablierten sich private Hilfsangebote, von Unterkünften bis zu Materiallieferungen in die Ukraine. Die Stadt richtete eine weiterhin bestehende Telefonhotline ein (02162 1017117). Dort wurden und werden die Hilfsangebote aus der Bevölkerung gesammelt und an die entsprechenden Initiativen und Organisationen weitergeleitet.