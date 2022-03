Corona im Kreis Viersen : Knapp 1500 Neuinfektionen seit dem Wochenende

Von Samstag bis Montag gab es fast 580 Neuinfektionen mehr als am Wochenende zuvor. Foto: dpa/Peter Steffen

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat übers Wochenende bis einschließlich Montag insgesamt 1472 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Das sind knapp 580 mehr als vor einer Woche.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner stieg laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Kreis Viersen von 835,8 auf 837,1. Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt aktuell bei 1132,6.

Wie viele infizierte Patienten in den Krankenhäusern im Kreis Viersen aktuell behandelt werden, konnte der Kreis am Montag aufgrund von Wartungsarbeiten beim Land NRW nicht mitteilen. Die Hospitalisierungsinzidenz in NRW sank von 6,2 auf 5,8.