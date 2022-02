Corona im Kreis Viersen : Knapp 10.000 Einwohner sind infiziert

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat am Freitag 1024 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Aktuell gelten damit 9779 Personen als infiziert, das sind 824 mehr als am Donnerstag. Der Inzidenz-Wert stieg von 1721,7 auf 1941,5 und liegt weiter deutlich über dem NRW-Wert von 1532,7.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen wurden am Freitag 42 Covid-19-Patienten stationär behandelt; zwei weniger als am Donnerstag. Zwei (+1) befinden sich auf der Intensivstation, beide werden beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW stieg am Freitag von 6,4 auf 6,8.