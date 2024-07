Knall in Schwalmtal Ehepaar klärt Unfallflucht

„Das Paar notierte geistesgegenwärtig das Kennzeichen und stellte dann einen Schaden an der Hauswand fest“, berichtete ein Polizeisprecher. „Daraufhin kontaktierten sie die Polizei.“ Die Beamten suchten den Halter des Transporters in Niederkrüchten auf. Er gab an, den Wagen verliehen zu haben und stellte den Kontakt zum Unfallfahrer her: ein 30-jähriger Mann aus Waldniel.