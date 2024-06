Klinik-Reform im Kreis Viersen Perinatalzentrum am AKH in Gefahr

Ob das AKH Viersen künftig auch ein so genanntes Perinatalzentrum wird betreiben können, ist angesichts der Stellungnahme des Ministeriums offen. Die Wohnortnähe sieht das Ministerium hier nicht als entscheidendes Kriterium für die Versorgung von Frühgeborenen an. Und weil das AKH in den vergangenen Jahren hier „deutliche geringere Fallzahlen als alle anderen Krankenhäuser mit vergleichbarem Leistungsspektrum“ in der Region erbracht hat, hält das Ministerium eine Konzentration auf die anderen drei Anbieter – einer ist das Städtische Elisabeth-Krankenhaus in Mönchengladbach-Rheydt – für sinnvoll.