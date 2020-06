Feuerwehr in Viersen : Wehr reagiert auf Klimawandel

Viersen Die anhaltende Trockenheit der vergangenen Jahre hat Auswirkungen auf die Arbeit der Feuerwehr: Viersens Wehrchef Frank Kersbaum kündigt an, man werde sich verstärkt auf Vegetationsbrände einstellen. Das beinhaltet die taktische und materielle Ausrichtung.

bar verändert, sorgt auch bei der Viersener Feuerwehr für Veränderungen. Deren Leiter Frank Kersbaum kündigte in seinem Grußwort zum jetzt veröffentlichten Jahresbericht 2019 an, man werde sich künftig taktisch und materiell verstärkt auf Vegetationsbrände einstellen. Er regte an, Einsätze in die Statistik aufzunehmen, die mittelbar im Zusammenhang mit der anhaltenden Trockenheit in den vergangenen Jahren stehen. So unterstützt die Feuerwehr etwa beim Bewässern von Wäldern.