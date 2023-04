Klimawandel in NIederkrüchten Im Elmpter Wald werden derzeit viele kranke Kiefern gefällt

Der Klimawandel wird schon in den nächsten Jahren massive Auswirkungen in fast allen Regionen der Welt haben. Das sagen viele Wissenschaftler voraus. Ganz konkret lasse sich dies bereits jetzt im Elmpter Wald erkennen, sagt die Gemeindeverwaltung. Dort habe sich die Zahl abgestorbener Bäume in den vergangenen zwei Jahren stark erhöht.