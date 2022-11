Preisverleihung in Schwalmtal Ausgezeichnete Klimaschützer

Der Gewerbeverein Schwalmtal erhielt den mit 600 Euro dotierten ersten Preis für zwei Projekte. „,Heimvorteil Westkreis‘ läuft seit zwei Jahren und soll dazu führen, lokale Unternehmen zu stärken, die Kaufkraft im Ort zu binden und lange Lieferwege beim Konsum zu vermeiden“, berichtete Paul Lentzen, Vorsitzender des Gewerbevereins. „Und: Bei Marktfesten in Waldniel setzen wir seit einigen Jahren ein Mehrweg-Geschirr-System ein. Wir haben so gut wie keinen Müll mehr bei den Festen“, so Lentzen. Er hoffe, das System weiter ausbauen zu können und künftig bei Veranstaltungen eine feste Spülstation einsetzen zu können.