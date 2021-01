Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtverwaltung Viersen : Wo Viersen 2021 investieren will

Eine halbe Million Euro soll in diesem Jahr in den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden fließen. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Viersen 17 Millionen Euro sollen fließen. In mehr Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden, in den lange verschobenen Umbau der Lange Straße in Dülken, für eine Radstation am Viersener Bahnhof – und in eine „Panzerblitze“.