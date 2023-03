Klimaschutz in Viersen Stadt Viersen nimmt Kiri-Bäume in den Blick

Die Stadtverwaltung soll prüfen, welche schnell wachsenden und intensiv CO 2 -bindenden Baumarten sich künftig für eine Anpflanzung in Viersen eignen würden. Dabei soll sie besonders den Kiri-Baum in den Blick nehmen. Den Prüfauftrag hat der Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft in seiner jüngsten Sitzung an die Verwaltung erteilt, bei einer Gegenstimme (FDP) und vier Enthaltungen (Bündnis 90/Grüne). Der Kiri-Baum stehe auf der Beobachtungsliste für potenziell invasive Arten des Bundesamtes für Naturschutz, argumentierte Eric Scheuerle (FDP). Das sei fast schon ein Ausschlusskriterium, ergänzte Jörg Eirmbter-König (Grüne).