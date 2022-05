Klimaschutz im Kreis Viersen : Klimarelevanz soll bei allen Beschlüssen berücksichtigt werden

Kreis Viersen Welche Auswirkungen hat ein Beschluss des Kreistags auf das Klima? Ein entsprechendes Prüffeld soll künftig bei allen Beschlussvorlagen des Kreistags und seiner Fachausschüsse verpflichtend werden.

Das schlägt die Kreisverwaltung vor, am Dienstag, 10. Mai, steht das Thema auf der Tagesordnung des Kreisumweltausschusses. Endgültig soll der Kreistags im Juni entscheiden.

Im September 2021 hatte die Verwaltung in den Ausschüssen für Planung sowie für Umwelt eine Empfehlung vorgestellt, wie die Prüfung der Klimarelevanz mit dem Entwurf des Prüffeldes sowie einer begleitenden Checkliste erfolgen soll.

Erläuterung damals: Das bewusst einfach gehaltene Prüffeld ermögliche über ein freies Textfeld eine sachgerechte Begründung, warum ein zu fassender Beschluss entweder keine, positive oder negative Auswirkungen auf den Klimaschutz hat. So könne die Politik für klimarelevante Rahmenbedingungen sensibilisiert werden.

Zwischenzeitlich liegen auch die Erfahrungen einer verwaltungsinternen Pilotphase vor, an der fünf Fachämter beteiligt waren. „Die Bewertung der Pilotphase fällt positiv aus“, schreibt Landrat Andreas Coenen (CDU) in der Vorlage für den Umweltausschuss. Als Ergebnis der Pilotphase seien zwei wesentliche Aspekte herauszustellen. „Zum einen ist die Mittelbarkeit von möglichen Auswirkungen auf den Klimaschutz mitunter schwer zu bewerten“, berichtet Coenen. „Zum anderen haben viele Beschlüsse oder Maßnahmen sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf den Klimaschutz.“ Beide Aspekte könnten jedoch im offenen Textfeld mit entsprechenden Erläuterungen abgebildet werden. Coenen: „Wichtig ist dabei zu beachten, dass die Prüffrage vornehmlich die Auswirkungen auf den lokalen und eigenen Klimaschutz in den Blick nimmt und nicht auf das globale Klima abzielt.“ Ein Energiebericht der Kreisverwaltung habe beispielsweise nur eine mittelbare Relevanz für das globale Klima, für den Klimaschutz im Kreis Viersen sei ein Energiebericht jedoch von großer Bedeutung, erläutert der Landrat. „Diese Bewertung sowie die Abwägung, ob Beschlüsse überwiegend positive oder negative Auswirkungen haben, sind wesentliche Bestandteile des Prüfauftrages.“