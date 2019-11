Beschluss der Politik : Klima-Offensive in Brüggen statt Klima-Notstand

Klima-Offensive in Brüggen statt Klima-Notstand

Brüggen Gegen die Stimmen der Bündnisgrünen hat der Rat beschlossen, dass Brüggen ab sofort „klimaschutzaktive Kommune“ ist.

Mit einem Appell an die Jugendlichen, die in Brüggen für mehr Klimaschutz demonstrierten, beendete Bürgermeister Frank Gellen (CDU) im Rat den Tagesordnungspunkt „Ausrufung des Klima-Notstands in Brüggen“. „Ich bin den jungen Leuten dankbar, dass sie auf die Straße gegangen sind.“ Sie hätten dadurch das Bewusstsein vieler Menschen geöffnet, dass bei diesem Thema noch viel zu tun sei.