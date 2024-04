Ausbildung im Kreis Viersen Handwerk statt Jura – Anlagenmechaniker losgesprochen

Ursprünglich hatte Alexander Welter nicht geplant, ins Handwerk zu gehen. Nach dem Abitur begann er ein Jurastudium – und merkte schnell: Das war’s nicht. „Es war in der Corona-Pandemie, ich saß den ganzen Tag zu Hause vor dem PC statt in der Uni. Das wollte ich nicht, ich muss was machen und mich bewegen“, erzählt der 22-Jährige heute. Das Sanitär- und Heizungshandwerk kannte er bereits aus dem Betrieb seines Vaters Heribert Welter in Kempen, in dem er als Jugendlicher in den Ferien oft mitgearbeitet hatte.