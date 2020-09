Ende Gelände in Viersen : Klima-Camper reisen an

Klima-Camper reisen an

Ende Gelände in Viersen

Am Hohen Busch in Viersen sind die ersten Klimaschutz-Aktivisten angekommen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Die Aufbau-Helfer zelten schon seit ein paar Tagen am Hohen Busch, bis Freitag reisen nun nach und nach die Teilnehmer an.

Seit Mittwoch ist das Klima-Camp der Aktionsgruppe „Ende Gelände“ am Hohen Busch in Viersen offiziell geöffnet. Es ist bis kommenden Montag eine von zehn Basisstationen in der Region, von denen aus die Kohle-Gegner zu ihren Protestaktionen im Braunkohlerevier aufbrechen.