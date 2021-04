Höhe Ausfahrt Schwalmtal : Kleinwagen überschlägt sich bei Unfall auf A 52

Schwalmtal Drei Menschen wurden am Dienstagabend bei einer Kollision verletzt; zwei Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehr und Rettungsdienst waren insgesamt mit 45 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend sind auf der Autobahn 52 in Höhe der Ausfahrt Schwalmtal zwei Autos zusammengestoßen: Dabei wurden drei Menschen verletzt; zwei Männer mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Die ebenfalls beteiligte 55-jährige Skoda-Fahrerin aus Niederkrüchten wurde beim Unfall leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 22.500 Euro.