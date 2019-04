Aufführung in Schwalmtal : Skurrile Charaktere und viel Chaos

Schwalmtal Die Kleine Schwalmtalbühne zeigte eine schwarze Komödie rund um einen Bestatter.

Zum Inhalt: Das Bestattungshaus Speck („Bestattungen mit Herz“) steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Lackfabrikant Udo Kemp, gespielt von Andreas Gisbertz, macht dem Bestatter Gerd Speck (Jan Croonenberg) ein unmoralisches Angebot: Er will sich mit seiner inszenierten Beerdigung sanieren. Eingeweiht ist Kemps Angestellter Ludwig Heller (Felix Gehlen), während Specks fröhliche Frau Veronika (Alexandra Giebelen) völlig ahnungslos ist. Der Fabrikant und Lebemann will sich, ohne finanzielle Einbußen von seiner reichen, verbitterten Frau Roswitha (Gabi Brüggen) trennen und lieber mit seiner jungen Geliebten Rita (Lisa Max) ein sorgenfreies Leben genießen – als Heinrich Bost in der Schweiz.