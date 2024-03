Kleine Schwalmtalbühne Applaus für eine unterhaltsame Quiz-Show

Das Publikum ist begeistert. Der Grund: Die Schauspieler der „Kleine Schwalmtalbühne Amern“ haben die Zuschauer in diesem Jahr in ein modernes Fernsehstudio entführt, in dem sich drei Paare einer Quizshow stellen müssen, was für das Publikum äußerst unterhaltsam zu beobachten ist. Als Gewinn lockt eine Kreuzfahrt, hinter der vor allem die Kandidatinnen her sind. Ihre zwangsläufig ebenfalls teilnehmenden Partner haben weit weniger Lust auf die Show, was mächtig für Turbulenzen sorgt.