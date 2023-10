Kleiderbörse in Viersen Festlich gekleidet aus zweiter Hand

Rund 250 Kleider standen bei der Kleiderbörse zur Auswahl – im Erscheinungsbild von ganz schlicht bis edel und damit so vielfältig wie die Wunschvorstellungen ihrer ehemaligen Trägerinnen. Die Farbpalette reichte vom kräftigen Rot über geheimnisvoll schillernde Töne bis hin zu Schwarz. „Corona hat uns etwas ausgebremst, doch wir organisieren die Kleiderbörse schon seit vielen Jahren. Die Kleider wurden in der Regel nur einmal getragen, haben also nicht gelitten. Wir haben heute viele schöne Sachen da, die neue Trägerinnen suchen“, sagte Regina Kleinschumacher von der Sebastianus-Bruderschaft Süchteln-Sittard zum Angebot. Sie ist eine der Schützen-Ehefrauen, die sich 1997 als „Sebastianerinnen“ zusammenfanden, um zu den Umzügen der Männer nicht nur mit ihren Kindern am Straßenrand zu stehen. Zu Schützenfesten präsentieren sich die Sebastianerinnen als Damengruppe im einheitlichen Look – alle fünf Jahre mit neuem Outfit. Da für das kommende Jahr eine neue Ausstattung ansteht, waren auch vierteilige Kombinationen der Kollektion aus den Vorjahren zu erwerben. Das gesamte Angebot war nicht nach Größen, sondern nach Königshäusern mit Gefolge sortiert. Umkleidekabinen standen bereit.