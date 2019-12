Schwalmtal : Klassentreffen — 60 Jahre nach Schulschluss

Weil es sonst zu wenig gewesen wären, trafen sich 28 ehemalige Schüler der katholischen Volksschule Vogelsrath, davon zehn Jungs und 18 Mädels, aus sechs Schuljahrgängen zum Klassentreffen. Ein Jahrgang davon war vor 60 Jahren entlassen worden.

Organisator Heinz Westrup verbrachte dort seine Kindheit. Die meisten der Ehemaligen kamen aus Schwalmtal. Die am weitesten angereiste Maria Schillinger geborene Lotzemer-Jentges kam aus Aachen. Ihre Klassenlehrerin Elfriede Schmitz aus Brüggen ließ sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen. In der Gaststätte Wassenberg schwelgten sie bei Kaffee und Kuchen in Erinnerungen.