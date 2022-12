Verein in Niederkrüchten pflegt Mundart Elmpter Klängerklub will ein Stück Heimat weitergeben

Der Klängerklub ist sozusagen die letzte Bastion, in der Elmpter Platt gepflegt wird. Für dessen Vorsitzenden Theo Coenen und wohl auch die übrigen 54 Mitglieder ist das Idiom „ein Stück Heimat“, wie Coenen sagt. Heimatpflege betreibt der Klub nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause nun wieder auch bei Präsenztreffen einmal pro Monat am Sportplatz in Elmpt. In den zurückliegenden beiden Jahren haben einige von ihnen die Mundart in einer WhatsApp-Gruppe gepflegt.