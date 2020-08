Karneval in Brüggen-Bracht abgesagt : Wasserratten planen Session erst wieder für 2022

Karneval in Brüggen-Bracht abgesagt

Die Brachter Wasserratten planen in diesem Jahr keine Veranstaltungen mehr, sondern erst wieder für 2022. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen In Bracht wird die Kinderkarnevalsgesellschaft definitiv kein Kinderprinzenpaar proklamieren. Sie verzichtet auf die Session 2021 und plant erst wieder für das kommende Jahr.

Die Kinderkarnevalsgesellschaft (KKG) Brachter Wasserratten wird in diesem Jahr auch darauf verzichten, Karneval zu feiern. „Wir werden kein Prinzenpaar haben“, erklärte Vorsitzender Franz-Josef Knops auf Anfrage. Zwar stehe noch eine Vorstandssitzung aus. Aber die Äußerung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), wonach der Karneval wegen der Corona-Pandemie nicht gefeiert werden sollte, geht auch für Knops in die richtige Richtung: „Wir hatten bisher noch keine Planungen für die Session.“ Für die Vereine sieht er zwei Schwierigkeiten: Zum einen müssten sie mit weniger Gästen rechnen, was die Finanzierung schwieriger mache. Zum anderen könne man schwer einschätzen, ob die Menschen unter den Bedingungen der Corona-Schutzverordnung überhaupt Karneval feiern wollten. „Die Freude, der Frohsinn und die Leichtigkeit würden fehlen. Es wäre nicht der Karneval, den wir kennen“, meint Knops.