Kinderbetreuung in Viersen Kitas sind am Limit

Viersen · Personal? Kaum zu finden. Krankenstand? Viel höher als in den Vorjahren. Das wirkt sich auch auf die Betreuung aus: Gruppen werden im nächsten Kita-Jahr verkleinert, Schließungen nicht mehr ausgeschlossen. So ist die Lage in Viersen.

10.03.2023, 18:36 Uhr

Dank eines massiven Kita-Ausbaus steigert die Stadt Viersen im neuen Kita-Jahr die U3-Betreuungsquote von 37,1 auf 37,6 Prozent, kann jedem Ü3-Kind einen Platz anbieten. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Trotz massiv schwieriger Rahmenbedingungen steigert die Stadt Viersen im neuen Kita-Jahr die Betreuungsquote von unter dreijährigen Kindern auf 37,6 Prozent und kann auch allen Kindern über drei Jahren einen Betreuungsplatz anbieten. Allerdings gibt es in einem Stadtteil eine Lücke von 50 Plätzen.