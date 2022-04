Warnstreik in Viersen : Normalbetrieb trotz Kita-Streik

Viersen Verdi hatte Beschäftigte aus dem Sozial- und Erziehungsdienst der Kommunen aus den Städten Mönchengladbach, Krefeld, Viersen, Korschenbroich, Moers, Kamp-Lintfort, Meerbusch und Tönisvorst ganztägig zum Warnstreik aufgerufen.

Mehr als 450 im Sozial- und Erziehungsdienst Beschäftigte aus der Region haben sich nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Montag an einem Warnstreik mit Kundgebung in Krefeld beteiligt. Auch Beschäftigte aus der Stadt Viersen waren zum Streik aufgerufen – wie viele genau sich beteiligten, konnte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Dominik Kofent am Mittag nicht abschätzen. Nach Angaben der Stadt lief der Kita-Betrieb der städtischen Einrichtungen „normal“, an zwei Standorten hätten einzelne Mitarbeitende gestreikt. Verdi fordert unter anderem die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und mehr Geld.