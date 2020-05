Totes Kind in Viersen : Ermittler berichten von Problemen in weiteren Kitas der Verdächtigen

Kripo-Chef Manfred Joch berichtet von einer Kita in Krefeld, in der die Erzieherin 2017 war. Dort wurde in den ersten Tagen zur Kenntnis genommen, dass sie wenig geeignet für den Job war. So schaffte sie es etwa nicht, eine empathische Beziehung zu den Kindern aufzubauen. In der Einrichtung wurde sie kritisch gesehen, wie Joch sagt. Im Herbst 2017 soll es zu einem ersten Übergriff auf ein Kind gekommen sein. Auch in einer Schlafsituation. Sie habe gesagt, mit einem Dreijährigen sei etwas nicht in Ordnung. Er war in völliger Spannungslosigkeit, war nicht ansprechbar und seine Augen waren merkwürdig verdreht. Das Kind kam in eine Klinik. Letztlich konnte nicht herausgefunden werden, was passiert war.