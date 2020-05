Pressekonferenz : Das sagt die Polizei zum Tötungsdelikt in der Viersener Kita

Liveblog Viersen Polizei und Staatsanwaltschaft geben am Donnerstag nach dem Tod eines Kita-Kindes in Viersen weitere Details bekannt. Eine 25-jährige Erzieherin war wegen Mordverdachts verhaftet worden.

Am vergangenen Freitag wurde öffentlich gemacht, dass es sich bei dem Tod eines dreijährigen Mädchens in einer Kita um eine Gewalttat handeln soll. Bereits seit dem 20. Mai sitzt eine 25 Jahre alte Erzieherin wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag ab 14 Uhr sollen Ermittlungsergebnisse und Hintergründe bekannt gegeben werden.